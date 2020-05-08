Москву ко Дню Победы украсили флагами и декоративными конструкциями

В преддверии праздника Победы столицу украсили флагами и декоративными конструкциями. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Из-за сложной эпидемиологической ситуации публичные праздничные мероприятия перенесены, но все равно для всех россиян девятое мая - самый главный, самый священный праздник, - отметил Петр Бирюков. - И, конечно, в преддверии Дня Победы мы украсили город-герой Москву".

Центральными элементами украшения города стали флаги и флаговые конструкции, появившиеся на перилах главных московских мостов, площадках вокзалов и въездах в Москву.

"Флаги с символикой праздника установлены на Большом Москворецком, Новоарбатском, Большом Каменном мостах, на Кутузовском проспекте и Фрунзенской набережной, а также на центральных площадях столицы", - сказал Бирюков.

Ключевым элементом концепции украшения города стала юбилейная дата - цифра "75". При этом здание Минобороны на Фрунзенской набережной украсили декоративными конструкциями "Орден Победы" и "Салют Победы", а возле Триумфальной арки появилась огромная звезда "Город-герой Москва".

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что дополнительно для украшения Москвы к девятому мая ничего не закупалось. Ранее был сформирован достаточный запас объемно-декоративных элементов, позволяющий обеспечить украшение города.