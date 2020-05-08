Облака над Москвой разгонят реагентами

В праздничный день 9 мая в Москве прогнозируется облачная и дождливая погода. Но для проведения воздушного парада метеорологи и летчики обеспечат чистое небо над столицей. Это пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Без помощи науки и авиации погода на 9 мая ожидается почти нелетная: небольшой дождь в Москве и умеренный - в области. Температура днем в диапазоне 13-15 градусов тепла. Так что облака придется разгонять с помощью реагентов, обещает Вильфонд. Но где именно и сколько их будет применено, придется решать по ситуации. Еще с вечера пятницы специальный самолет будет разведывать ситуацию на севере от Москвы, на северо-западе, северо-востоке, выяснять, какой тип облаков, сообщил он.

В конечных результатах москвичи могут не сомневаться - умение и опыт есть и у метеорологов, и у летчиков. Праздники прошлых лет это доказали вполне убедительно.