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08.05.2020 20:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Облака над Москвой разгонят реагентами

Текст: Александр Проценко
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В праздничный день 9 мая в Москве прогнозируется облачная и дождливая погода. Но для проведения воздушного парада метеорологи и летчики обеспечат чистое небо над столицей. Это пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Без помощи науки и авиации погода на 9 мая ожидается почти нелетная: небольшой дождь в Москве и умеренный - в области. Температура днем в диапазоне 13-15 градусов тепла. Так что облака придется разгонять с помощью реагентов, обещает Вильфонд. Но где именно и сколько их будет применено, придется решать по ситуации. Еще с вечера пятницы специальный самолет будет разведывать ситуацию на севере от Москвы, на северо-западе, северо-востоке, выяснять, какой тип облаков, сообщил он.

В конечных результатах москвичи могут не сомневаться - умение и опыт есть и у метеорологов, и у летчиков. Праздники прошлых лет это доказали вполне убедительно.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75 лет Великой Победы

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