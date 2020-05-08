Останкинская телебашня присоединится к акции "Бессмертный полк"

Трансляция ролика с портретами участников войны пройдет на медиаэкранах Останкинской телебашни. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Общероссийского движения "Бессмертный полк России".

Показывать виртуальное шествие на башне будут с 11:00 в течение полутора часов. Затем его повторят вечером с 20:30.

В утренние и дневные часы на медиаэкране будет транслироваться праздничная открытка с Георгиевской лентой. Во время минуты молчания, которая пройдет в 19:00 по мск, будет изображен триколор.

В столице показывать виртуальное шествие "Бессмертного полка" будут и на медиафасаде здания телеграфа, а также на Новом Арбате.

Напомним, что посмотреть шествие можно с 11:00 по местному времени на портале "Бессмертного полка России", "Международного Бессмертного полка", в интернет-кинотеатре Оkko и в социальных сетях. Транслироваться портреты будут не в алфавитном порядке. Отправить заявку на участие и заполнить анкету с данными ветерана и его портретом можно на сайте "Бессмертного полка России" до 15:00 9 мая. Анкеты принимают круглосуточно.

Кстати

Телефон горячей линии "Бессмертного полка": 8(800)20194520 (круглосуточно).