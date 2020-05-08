Ракова: Москвичам придется жить по соседству с COVID-19

Коронавирусная инфекция в ближайшее время никуда не испарится. Поэтому пока не появится вакцина, горожанам придется жить вместе с вирусом по соседству, заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, российская столица сражается с вирусом уже три месяца, а полтора месяца москвичи вынужденно сидят в самоизоляции. "Все хотят, чтобы пандемия скорее закончилась и чтобы мы скорее могли вернуться к старому образу жизни, - отметила она. - На сегодняшний день надо быть реалистами и понимать, что в ближайшее время вирус никуда не денется, он продолжит функционировать в обществе, по крайней мере, до тех пор, пока не будет изобретено необходимое лекарство".

В Москве, по последним данным, выявлено 98 522 случая коронавируса.