Режим самоизоляции в Брянской области продлен до конца мая

Режим самоизоляции в Брянской области будет действовать до 31 мая - такое решение принял региональный штаб по борьбе с распространением коронавируса. С 7 мая в области действует масочный режим: средства индивидуальной защиты обязательны на улице, в транспорте, при посещении магазинов.

При этом с 12 мая смогут возобновить работу мастерские по ремонту компьютерной и бытовой техники, одежды и обуви, химчистки и прачечные, парикмахерские с одним креслом, кадастровые инженеры, организации по выдаче микрозаймов и ломбарды, инкассаторы и арбитражные управляющие, а также автобаза областной администрации.,

По состоянию на 8 мая количество инфицированных COVID-19 в регионе превысило полторы тысячи (1514), суточный прирост составил 72 человека. 17 жителей Брянской области скончались, 417 выздоровели.