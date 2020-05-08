С 12 мая в Москве отменят оформление цифровых пропусков по SMS

Заказать пропуска для передвижения по Москве через SMS будет нельзя с 12 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко.

"Сейчас уже видно, что это не самый востребованный канал, - объяснил решение руководитель ведомства. - Люди привыкли к форме на сайте nedoma.mos.ru". Также сохранится возможность оформить разрешение по телефону 8(495)777-77-77.

Ранее "РГ" писала, что оформление SMS-пропусков вызывало множество проблем у горожан. Многие москвичи не соблюдали шаблон, и в итоге в первые дни работы системы до 90 процентов запросов были ошибочными.