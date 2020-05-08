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08.05.2020 08:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сергунина: Архивные фотографии послевоенной столицы опубликованы в проекте #Москвастобой

Текст: Любовь Проценко
Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Наталья Сергунина. Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Подборку оцифрованных фотографий из архива о послевоенной Москве выложили на онлайн-платформе #Москвастобойпоявилась. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что виртуальная галерея, подготовленная к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, доступна на главной странице проекта.

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"Вернувшиеся с фронта солдаты и первый праздничный салют 9 мая 1945-го - архивные кадры передают атмосферу города-героя, который возвращается к жизни после долгих и тяжелых испытаний. Опубликованные снимки позволяют увидеть, как отмечали долгожданную Победу 75 лет назад и как выглядела Москва в первые послевоенные дни и месяцы", - сказала Сергунина.

На фотографиях можно увидеть музыкантов Большого государственного симфонического оркестра на Манежной площади 9 мая 1945 года, и первый Парад Победы 24 июня 1945-го. В рядах участников парада маршал Советского Союза Георгий Жуков, герои различных полков, знаменосцы.

Кадры сделаны в 1945 и 1946 годах знаменитыми фоторепортерами ТАСС, прошедшими войну вместе с советскими войсками: Евгением Халдеем, Николаем Ситниковым, Федором Кисловым и другими.

Доступны на этой платформе и видеоэкскурсии, онлайн-лекции и другие свидетельства очевидцев о Великой Отечественной войне. Музей Победы, например, предлагает виртуальный тур "От Курска до Берлина", в ходе которого гид расскажет о главных сражениях ВОВ. Пользователи смогут совершить онлайн-прогулку по диорамному комплексу музея и открытой площадке военной техники на Поклонной горе.

Фото: РИА Новости
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Проект Исторического музея посвящен труду работников культурных учреждений. Знакомясь с ним, можно прочесть воспоминания об эвакуации экспонатов из здания на Красной площади. А Музей военной формы представил видеолекцию военной истории страны.

Интересен и проект "75 слов о войне", созданный совместно с Музеем Москвы. Во фронтовых письмах снова близкими становятся личные истории защитников страны. Их внуки и правнуки не по учебникам узнают о выпавших им испытаниях, тоске по дому и близким и неугасаемой вере в победу. Письма фронтовиков можно будет послушать - их опубликуют в виде подкастов.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 75-летие Победы Вторая мировая война

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