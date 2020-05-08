Слушатели детского технопарка "Альтаир" стали рекордсменами онлайн-соревнований

Слушатели московских детских технопарков регулярно участвуют в профильных соревнованиях, занимая первые места. В прошлом месяце особенно отличились воспитанники технопарка "Альтаир", работающего на базе Российского технологического университета.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, в апреле школьники этого технопарка заработали 169 наград, участвуя в онлайн-соревнованиях. Это рекорд, отметила она.

Всего в Москве открыто 18 детских технопарков. Здесь ребята разрабатывают проекты в самых разных областях: от химии и информационных технологий до робототехники и космических систем. По словам Сергуниной, с лучшими учениками подписывают отложенные трудовые договоры.