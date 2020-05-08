Собянин рассказал о праздновании Дня Победы в условиях пандемии

Дорогие москвичи, вместе со всей Россией мы готовились праздновать юбилей Победы в Великой Отечественной войне особенно торжественно и масштабно.

Однако нашим планам помешал коронавирус - невидимый и опасный враг.

Но я верю, что никакие ограничения не отнимут у нас праздничное настроение в День Победы.

По решению Президента России Владимира Путина в небе над Москвой пройдет воздушный парад.

Бессмертный полк в этом году пройдет онлайн. Чтобы стать участником шествия, необходимо зарегистрироваться на сайте polkrf.ru или одной из партнерских площадок.

Фото: Николай Ситников/ТАСС

В 19.00 эфиры основных теле- и радиоканалов будут прерваны Минутой молчания.

Министерство обороны проведет праздничный салют. Но, к сожалению, в этом году он состоится только для того, чтобы транслировать его по телевидению. Смотровые площадки будут закрыты. Слишком большая опасность заражения при столпотворении людей.

В продовольственных магазинах, аптеках, на АЗС и других работающих точках волонтеры будут раздавать георгиевские ленточки.

Поздравления с Днем Победы будут звучать в Московском метро.

Строгий домашний режим не помешает поздравить наших дорогих ветеранов.

Эту миссию взяли на себя волонтеры. Начиная с 6 мая они обзванивают фронтовиков и тружеников тыла.

Накануне Дня Победы инвалиды и участники войны получат особый подарок - планшет с функцией голосового управления, на котором записаны любимые фильмы и песни о войне и трансляция Парада Победы.

Многие ветераны привыкли в День Победы возлагать цветы к военным мемориалам и могилам фронтовых друзей. Поскольку в этом году пожилым людям категорически нельзя выходить из дома, по их заявкам это сделают волонтеры.

Цветы Победы будут возложены к могиле Неизвестного Солдата, к памятнику Георгию Жукову на Манежной площади, к монументу на Поклонной горе, памятникам Защитникам неба, Ополченцам, Фронтовым шоферам, Соловецким юнгам, Военным врачам, Малолетним узникам фашизма и десяткам других мемориалов столицы.

Может быть, самое печальное для ветеранов - невозможность прийти на традиционную встречу однополчан. По мере возможности, для всех желающих ветеранов будут организованы видеоконференции через Skype, ZOOM и WhatsApp.

Фото: Валентин/Фотохроника ТАСС

Помимо праздничного телеэфира, десятки онлайн-выставок, концертов и лекций ко Дню Победы подготовили музеи, театры, концертные залы и парки Москвы.

Поэтому, дорогие друзья, несмотря на праздник, я очень прошу вас в ближайшие дни оставаться дома.

Но когда пандемия отступит, мы обязательно выйдем на улицы Москвы, чтобы еще раз отметить всенародный праздник - День Победы в Великой Отечественной войне.

С праздником, друзья!

С юбилеем Победы!

Источник: официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина