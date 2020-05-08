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Спикер Воронежской облдумы поздравил ветерана с Днем Победы

Фото: Воронежская областная Дума Фото: Воронежская областная Дума
Фото: Воронежская областная Дума

Участника Великой Отечественной войны, жителя Воронежа Федора Мешкова накануне 9 мая навестил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов.

Фронтовик встретил Владимира Нетесова возле своего дома в частном секторе Коминтерновского района. Несколько десятилетий Федор Леонтьевич был уличкомом, следил за чистотой и порядком в микрорайоне. В знак признательности добровольцы обустроили под его окнами "палисадник Победы", высадив 75 цветов в честь 75-летия Победы. Кстати, волонтеры "Единой России" провели подобные работы по благоустройству придомовой территории у 131 участника Великой Отечественной войны в Воронеже и районах области.

Фото: Воронежская областная Дума
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- День Победы - это главный праздник в России. Несмотря на определенные сложности, связанные с пандемией, мы хотим поддержать всех ветеранов, которые ценой невероятных усилий сохранили мирное небо над головой и подарили нам возможность жить в великой и свободной стране, - сказал Владимир Нетесов, вручая Федору Леонтьевичу подарок.

Федор Мешков поделился с гостями воспоминаниями о военном времени. В армию его призвали 17-летним парнем - в 1943 году. В составе 2-го Украинского фронта Мешков сражался на венгерской земле, освобождал Чехословакию. На подступах к Братиславе 5 марта 1945-го получил серьезное ранение и попал в госпиталь. Федор Леонтьевич награжден медалями "За отвагу" и "За Победу над Германией", а также Орденом Отечественной войны I степени.

Председатель облдумы расспросил ветерана о его бытовых условиях, поинтересовался, есть ли проблемы, которые требуют неотложного решения. Федор Мешков ответил, что возраст берет свое, но сил придает большая дружная семья. После смерти супруги фронтовику помогают сын и дочь, четверо внуков и пять правнуков.

Фото: Воронежская областная Дума

Владимир Нетесов поблагодарил ветерана и в его лице всех ныне живущих фронтовиков за их подвиг, пожелал здоровья и бодрости духа:

- Мы гордимся нашими героями - участниками войны. К сожалению, с каждым годом их все меньше. Но их мужество навечно останется в наших сердцах и памяти будущих поколений. Наша задача - окружить заботой и вниманием каждого ветерана Великой Отечественной.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронежская областная дума

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