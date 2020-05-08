Строительные магазины вновь приступают к работе в Подмосковье

В Подмосковье открываются строительные магазины. Постановлением губернатора области Андрея Воробьева разрешается вернуть к работе промышленные предприятия, магазины строительных материалов и товаров для сада.

Все открывающиеся предприятия и магазины должны будут соблюдать отраслевой стандарт, принятый для профилактики коронавирусной инфекции. А именно: в каждом из них появляется стюард - контролер COVID-19. Он будет следить за тем, чтобы сотрудники были обеспечены средствами индивидуальной защиты и регулярно проходили тестирование на коронавирус.