Суворовцы в День Победы проведут онлайн-акцию "Внук - Сын - Отец - Дед"

Московские суворовцы в День Победы проведут многочасовую онлайн-акцию "Внук - Сын - Отец - Дед".

"Мы приглашаем присоединяться к нашей многочасовой онлайн-встрече всех желающих, чтобы в этот день почтить память павших воинов и поздравить наших дорогих ветеранов", - заявил корреспонденту "РГ" организатор мероприятия - председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

В акции, которая начнется в 10.30 утра 9 мая примут участие ветераны-суворовцы, герои России, представители Минобороны РФ и различных органов власти, актеры, музыканты, представители общественных кадетских объединений, воспитанники суворовского училища и их родители. А выпускники Московского (Горьковского) суворовского военного училища - участники Парада Победы 24 июня 1945 года Дмитрий Михайлович Епифанов и Анатолий Геннадьевич Сунцов поделятся воспоминаниями о том историческом параде на Красной Площади. Кроме того, участники конференции будут читать стихи и отрывки военной прозы и петь военные песни.

О том, как присоединиться к онлайн-акции 9 мая подробно описано на сайте "Московских суворовцев".