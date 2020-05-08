В Калуге открылся музей маршала Георгия Жукова

В Калуге открылся военно-исторический центр "Маршал Победы Г.К. Жуков". К открытию центра была также обновлена аллея калужан - Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Музей маршала Жукова - филиал Калужского объединенного музея-заповедника - расположился на улице, носящей имя полководца. Он небольшой - всего двести квадратных метров, под него был отдан первый этаж жилого комплекса "Маршал". В основу концепции экспозиции взята Берлинская операция. Как пояснил директор Калужского объединенного музея-заповедника Виталий Бессонов, проводивший первую экскурсию для врио главы региона и мэра Калуги, авторы экспозиции не стали сосредотачиваться на биографии Георгия Жукова, но решили подчеркнуть главное - подписание им капитуляции Германии.

Музейная экспозиция представляет собой берлинскую квартиру мая 1945 года. Детали разрушенной мирной жизни, манекены солдат вермахта и Красной армии, пролом в стене… В музее имеется также объемная панорама битвы за Берлин. Интерактивные панели рассказывают о штурме Зееловских высот и уличных боях. На экспозиции представлены многочисленные фотоматериалы и документы, подписанные Жуковым.

Обновилась также территория вокруг музея. Аллея Славы в сквере на улице Жукова в свою очередь пополнилась восемью новыми бюстами калужан - Героев Советского Союза. Они были изготовлены московским скульптором Андреем Стретовичем по фотографиям военного времени. Постаменты изготовлены по проекту Российского военно-исторического общества, облицованы гранитными плитами. В сквере также появились скамьи с мемориальной символикой, ограждения, освещение, высажены кусты и цветы.

Открывая военно-исторический центр "Маршал Победы Г.К. Жуков", врио губернатора области Вячеслав Шапша заметил, что Георгий Жуков всегда помнил о Калужской земле, как о своей родине. "Появление такого центра в Калуге - предмет гордости. Мы помним свой генетический код, код народа победителя, дух людей, которые никогда не боятся никаких трудностей, защищая свою Родину, идут вперед и побеждают", - подчеркнул Шапша. Центр создан по инициативе областного организационного комитета "Победа" при участии Калужского отделения Российского военно-исторического общества.

Это не первый музей полководца на Калужской земле. В городе Жуков находится государственный музей Георгия Жукова, он был создан в 1995 году и обладает богатой коллекцией, связанной с именем советского военачальника. Здесь представлены не только одежда, личные вещи и награды полководца, но и предметы мебели, другие раритеты. Филиал музея - дом маршала Жукова - находится в деревне Стрелковка. Здесь Жуков родился и провел детские годы. Дом был восстановлен Российским военно-историческим обществом к 120-летию со дня рождения великого полководца, рядом установлена скульптурная композиция "Родина маршала Жукова".