В Костроме открыли мемориал с солдатским медальоном

Накануне 9 мая в Костроме установили воинский мемориал с солдатским медальоном и колоколом, отлитым из найденных на полях сражений гильз. Так завершился первый этап благоустройства в парке Победы, который вошел в национальный проект "Жилье и городская среда".

На входе в парк установили триумфальную арку, поставили фонари, сделали цветники, проложили пешеходные дорожки. Здесь же расположился самый большой в городе фонтан с подсветкой. На аллеях парка появились мемориальные книги с именами земляков - Героев Советского Союза и Кавалеров ордена Славы.

- В центре - композиция памяти, колокол для нее отлили из гильз, найденных на полях сражений, - сообщили в администрации региона.

В центральной части мемориала разместили солдатский "смертный" медальон, лежащий на открытых ладонях. В начале Великой Отечественной войны такие медальоны выдавали всем бойцам Красной Армии. Внутри карболитовой капсулы медальона располагалась записка, где было указано имя бойца, его воинское звание, год рождения, группа крови, название райвоенкомата, проводившего призыв, и адрес семьи.

В случае гибели воина по записке, находящейся внутри медальона-"смертника", командование части могло получить точные данные о потерях и сообщить о месте захоронения воина его ближайшим родным. В ноябре 1942 года Приказом Народного комиссара обороны СССР медальоны были сняты со снабжения. Это привело к увеличению числа "пропавших без вести" военнослужащих.

Найденные на полях сражений медальоны оказывают неоценимую помощь поисковикам при идентификации останков погибших солдат. К сожалению, обнаружить их удается достаточно редко.

На стелах обновленного костромского парка поисковики разместили боевой путь воинских соединений Красной Армии, которые в годы войны пополнили костромичи. Власти отметили, что отныне парк Победы станет местом памяти всех костромичей-защитников Отечества.

На первый этап работ по благоустройству парка из средств федерального, областного и городского бюджетов по президентскому национальному проекту потратили порядка 38 миллионов рублей.

Второй этап благоустройства парка Победы, объединившего историческую, современную и спортивную зоны, будет выполнен до конца текущего года. Торжественная церемония открытия парка пройдет сразу после снятия режима самоизоляции. Участниками церемонии станут ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла.