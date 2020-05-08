В Московской области пока не будут штрафовать за отсутствие масок

Власти Подмосковья отсрочили введение административного наказания за отсутствие медицинской маски, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, на данный момент гражданам, у которых не будет защитной маски в общественном месте или транспорте, планируется делать замечание. Воробьев отметил, что большинство людей уже поняли сами, что ездить в метро без маски и перчаток - это прямая дорога в госпиталь.

"Можешь сразу ехать в госпиталь, в больницу, не дай Бог, на ИВЛ, - добавил он в интервью телеканалу "Россия 1". - Вот чтобы этого избежать, (введен, - прим. "РГ") масочный режим".

Напомним, в Московской области режим самоизоляции продлен до 31 мая. Губернатор региона отметил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной, а нагрузка на медицинские учреждения "запредельной".