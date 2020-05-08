В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки

В столице от коронавируса выздоровели еще 1032 пациента. Такую цифру назвала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса в Москве выздоровело рекордное количество человек - 1032, - рассказала она. - Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 10259. Это очень хорошая динамика, и мы надеемся, что количество выздоровевших продолжит увеличиваться в том же темпе.

В каждом случае лечение назначает врач, опираясь на симптомы и течение болезни. Заниматься самолечением ни в коем случае нельзя, подчеркивает Ракова.