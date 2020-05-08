В Москве вводят новый анализ на COVID-19

Сотрудник больницы в лаборатории экспресс-диагностики в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Инфекционный госпиталь оказывает помощь пациентам c коронавирусной инфекцией или подозрением на нее. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В Москве в скором времени начнут проводить новый анализ на коронавирус. Об этом в эфире "России-1" объявила заммэра Анастасия Ракова.

"Это новый метод - иммуноферментный анализ, - заявила вице-мэр. - Он позволит выявить и тех, кто находится в острой стадии, и тех, кто переболел и не знает о своем иммунитете". Для этого анализа будут брать кровь из вены.

Также Ракова напомнила, что в Москве впервые вводится требование об обязательном выборочном тестировании работников.