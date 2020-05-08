В Нововоронеже реконструировали военный мемориал

В реконструкцию мемориала Великой Отечественной войны "Звезды Славы" в Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС - были вложены средства, выделенные градообразующим предприятием и Концерном "Росэнергоатом".

Реставрационные работы удалось завершить в канун Дня Великой Победы. Мемориал расположен на улице Набережная, там, где в годы войны проходила линия обороны 141-й стрелковой дивизии. Дивизия в составе Воронежского фронта участвовала в ожесточенных сражениях за воронежскую землю, позднее была награждена орденом Красного Знамени и орденом Богдана Хмельницкого за освобождение Киева и Западной Украины.

Ветераны подразделения проживают в Нововоронеже. В городе свято чтят подвиг 141-й стрелковой дивизии. В ее честь названа одна из улиц Нововоронежа. В год 70-летия Победы там был установлен памятник - танк Т-60, приобретенный Нововоронежской АЭС. Боевой путь машины начался в 1941 году и проходил на Воронежской земле в составе Брянского, затем Воронежского фронтов.

В рамках реконструкции мемориала "Звезды Славы" провели комплекс работ: обновили все архитектурные сооружения, проложили газовые коммуникации к Вечному Огню, установили современную автоматику, сделали цветную подсветку.

6-7 мая 2020 года на фоне обновленного памятника представители городской власти, руководители предприятий города и общественных организаций ¬¬- директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров, мэр города Николай Нетяга, глава администрации Владимир Лещенко, начальник нововоронежского филиала "Атомтехэнерго" Степан Константинов, главный врач клинической больницы № 33 Геннадий Ролдугин, председатель Общественной палаты Инна Кудряшова, председатель совета ветеранов Нововоронежской АЭС Валентина Кудрявцева, председатель городского совета ветеранов Лидия Федорова - записали видеопоздравления для ветеранов.

"Мы с величайшим почтением относимся к ветеранам Великой Отечественной войны и атомной отрасли. Поэтому при содействии Нововоронежской АЭС в городе установлены новые и отреставрированы существующие памятники к великим датам. Мемориал "Звезды Славы" - один из символов Нововоронежа. И мы рады, что 75-летие Победы он встречает обновленным", - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru