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08.05.2020 20:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Подмосковье открылся музейный комплекс "Зоя"

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В деревне Петрищево, что находится в Рузском округе Подмосковья, открылся музейный комплекс "Зоя", посвящённый Зое Космодемьянской. Он объединил в себе несколько объектов - дом Кулик, где юная героиня провела последнюю ночь перед казнью, мемориал на месте её гибели, а также вновь построенный современный музей.

Фото: Краснодарское региональное отделение РГО
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- Сегодня открываем этот комплекс, рассказывающий о подвиге и взрослых, и детей во время Великой Отечественной войны. Я уверен, что в скором времени он будет полон, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, приехав на открытие музейного комплекса.

В нем восемь тематических залов, рассказывающих о Зое Космодемьянской, о её семье, о боях, которые шли в этих краях в 1941-1945 годах. Среди экспонатов - подлинная звезда героя, которой посмертно была награждена Зоя Космодемьянская. В музее есть стена героев с именами всех героев Советского Союза. И особое место занимает зал памяти "Бессмертный полк": на мультимедийное экране в режиме нонстоп демонстрируются истории о героях войны, рассказанные жителями Подмосковья.

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