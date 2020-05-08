В Подмосковье открылся музейный комплекс "Зоя"

В деревне Петрищево, что находится в Рузском округе Подмосковья, открылся музейный комплекс "Зоя", посвящённый Зое Космодемьянской. Он объединил в себе несколько объектов - дом Кулик, где юная героиня провела последнюю ночь перед казнью, мемориал на месте её гибели, а также вновь построенный современный музей.

- Сегодня открываем этот комплекс, рассказывающий о подвиге и взрослых, и детей во время Великой Отечественной войны. Я уверен, что в скором времени он будет полон, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, приехав на открытие музейного комплекса.

В нем восемь тематических залов, рассказывающих о Зое Космодемьянской, о её семье, о боях, которые шли в этих краях в 1941-1945 годах. Среди экспонатов - подлинная звезда героя, которой посмертно была награждена Зоя Космодемьянская. В музее есть стена героев с именами всех героев Советского Союза. И особое место занимает зал памяти "Бессмертный полк": на мультимедийное экране в режиме нонстоп демонстрируются истории о героях войны, рассказанные жителями Подмосковья.