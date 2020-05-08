В Воронеже отметят День Победы онлайн-спектаклем "Письма войны"

Прямая трансляция постановки по военным письмам, песням и стихам начнется в паблике Никитинского театра в полдень 9 мая. Посмотреть ее можно будет бесплатно в течение суток.

"Письма войны" - камерный проект, созданный в Воронеже в условиях самоизоляции. Никитинский театр решил отойти от формата спектакля-концерта, который часто используют, чтобы отметить ту или иную важную дату. Помимо артистов, на экране можно будет увидеть элементы AR - дополненной реальности. Эта технология переживает взрывной рост, и Никитинский использовал нынешнее "затишье" в сценической жизни, чтобы ее освоить.

Театр частный и молодой, так что эксперименты - важная часть его художественной программы. Запрет на массовые мероприятия офлайн заставил труппу еще активнее искать новые каналы и формы работы со зрителем.

Так, уже в конце марта Никитинский устроил в "Яндекс.Эфире" премьеру спектакля по Кафке "К. Рассказы". Техническую сторону трансляции бесплатно обеспечила воронежская компания "ВижуМир-ТВ". Видео открыто для свободного просмотра до конца сентября по ссылке.

Затем Никитинский запустил в инстаграме сериал "Изоляция": в записи сторис участвовали как воронежские актеры, так и обычные люди - русскоязычные "затворники" из разных стран. Документальный материал монтировался с игровыми сценами. Проект завершен, результаты можно оценить в паблике проекта Smart Theater.