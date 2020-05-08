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08.05.2020 16:42
Рубрика: Культура
Проект: День Победы

В Воронеже после реконструкции открыли площадь Победы

Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Церемония открытия реконструированной площади Победы в Воронеже началась с зажжения Вечного огня на могиле неизвестного солдата. Священное пламя привезли от музея-диорамы на бронетранспортере. Маршрут был выстроен таким образом, чтобы огонь побывал в местах, связанных с Великой Отечественной войной.
Фото: Администрация Воронежа Фото: Администрация Воронежа
Фото: Администрация Воронежа

Кортеж проехал мимо сквера "Здесь не прошел враг" и Чижовского плацдарма, где шли ожесточенные бои, а сейчас находится одно из крупнейших воинских захоронений, через площадь Ленина, где в январе 43-го на балконе гостиницы "Воронеж" бойцы 60-й армии подняли красный флаг, как символ освобождения города, и по проспекту Революции - старейшей улице Воронежа, разрушенной гитлеровцами практически до основания.

Фото: пресс-служба ЗВО
В Воронеже устроили парад в честь ветерана-танкиста

Архитектурный ансамбль построенного 45 лет назад мемориала на площади Победы при реконструкции кардинально менять не стали: отмыли медные скульптуры от многолетней пыли, обновили мощение, поменяли вышедшие из строя элементы и устроили в центре площади фонтан. Он будет работать в двух режимах: будничном и праздничном. Первый состоит из двухметровых белых струй с красной подсветкой по вечерам. По выходным фонтан будет бить на четыре метра.

- Этот объект не увеселительный, а именно мемориальный. Визуальный образ - это шеренги солдат, погибших в годы войны . Красная подсветка символизирует огонь и память о погибших воинах. Здесь нет динамики в воде и музыкального сопровождения. Только статика, а звуком будут лишь падающие капли воды и шаги пришедших почтить память освободителей нашего города, - рассказал один из авторов проекта реконструкции площади Победы Константин Кузнецов.

43-метровую стелу с орденом Отечественной войны, которым город был награжден к 30-летию Победы, также очистили, а сам орден отполировали. Изменена форма смотровой площадки - она стала в плане напоминать звезду. Кроме эстетики и символики, ее лучи лучше удерживают грунт.

В Воронеже отметят День Победы онлайн-спектаклем "Письма войны"

Церемония открытия площади прошла без публики. После зажжения Вечного огня память павших почтили минутой молчания, к могиле Неизвестного солдата легли венки.

- Церемония возвращения Вечного огня на площадь Победы - единственное мероприятие, которое мы не имели права отменить, несмотря на пандемию коронавируса. Несомненно, после снятия ограничений мы проведем масштабное празднование юбилея Победы, где особое место будет отведено торжествам на обновленной площади, - заявил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Кстати

Праздничный салют в честь 75-летия Победы воронежцы смогут увидеть по телевизору. Трансляцию в 22 часа проведет региональный телеканал.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж 75 лет Великой Победы

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