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08.05.2020 16:26
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В Воронеже устроили парад в честь ветерана-танкиста

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Парадом исторической техники поздравили воронежские военные ветерана-танкиста, полковника в отставке Николая Борисова, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Фото: wikimedia.org
NI вспомнил про российский Царь-танк

Николай Николаевич участвовал в 15 парадах Победы на Красной площади в Москве: начиная с первого, где он командовал танком, до церемонии в честь 70-летия Победы.

- Я везунчик! Пять танков у меня подбили, но в башню ни разу не попали, - смеется полковник, награжденный орденами Отечественной войны первой и второй степени, Красной звезды и "За службу родине в ВС СССР".

В его двор приехала целая механизированная колонна: "Виллис", ГАЗ-69 и КамАЗ, превращенный в передвижную сцену. На капоте джипа развернули ноутбук и вышли на связь с краснознаменным танковым полком в белгородских Валуйках. Сегодняшние танкисты на фоне Т-34 на постаменте у КПП части прочитали ветерану стихи.

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