Власти Москвы назвали число людей с COVID-19, у которых нет симптомов

Большинство людей с коронавирусной инфекцией в Москве - это носители вируса. Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодня выявлено около ста тысяч человек с подтвержденным коронавирусом. Большинство из них не имеют никаких симптомов. Они не болеют, а лишь переносят инфекцию, подчеркнула Ракова. "Наша основная задача - их вовремя выявлять и изолировать, тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания", - объяснила она.

Ракова также рассказала, что доля госпитализированных пациентов не растет в Москве уже две недели.