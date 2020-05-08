Волонтеры Москвы приведут в порядок 14 памятников в честь героев ВОВ

В столице традиция приводить в порядок памятники, воинские захоронения и памятные знаки, связанные с Великой Отечественной войной, началась с 2009 года. С тех пор перед каждым Днем Победы волонтеры занимаются этой работой. В нынешнем году она начнется только после завершения режима самоизоляции.

- Списки объектов составляются заранее и таким образом, чтобы мониторинг и уход можно было провести ко Дню Победы. Подобные работы можно проводить только в теплое время года при стабильной положительной температуре и отсутствии снега, поэтому традиционно волонтеры обходят памятники в конце марта-начале апреля. В этом году в связи с ограничениями по передвижению в столице для безопасности волонтеров было принято решение сместить сроки, - рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. - Всего с этом году по плану профилактика требуется 14 памятникам в шести административных округах столицы.

Среди них в районе Хамовников - Монумент воспитанникам московских специальных артиллерийских школ, проявивших мужество и героизм в ВОВ. На Таганке - бюст В.В. Талалихина, обелиск пограничникам Отечества. На севере города - памятник павшим в ВОВ, расположенный по улице Старофилинская. В Зеленограде - танк Т-34 на пересечении Ленинского шоссе и улицы Конструктора Гуськова.

Как отметили в департаменте, волонтером может стать любой гражданин старше 18 лет. Каждый человек, подавший заявку и прошедший отбор, проходит предварительное обучение, которое состоит из теоретической части (погружение в профессию реставратора) и практической (реставрация камня). Волонтеров набирают обычно в марте, всего требуется 20-30 человек. Форма заявки выкладывается в социальных сетях, ее можно найти по хэштегам #волонтерыреставраторы #сохранимкультурноенаследие #культурнаяМосква #реставрация #консервация #красиваяМосква.