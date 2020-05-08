Новости

20 тонн продуктов доставили социальные волонтеры пожилым москвичам 10:26
Живущих не по месту прописки россиян призвали носить документы на квартиру 10:21
Парламент Беларуси назначил президентские выборы на 9 августа 10:20
"Жигуливаген": удачный проект внедорожника, который не добрался до серии 10:17
Строительные магазины вновь приступают к работе в Подмосковье 10:13
В Екатеринбурге автопробегом почтили память маршала Георгия Жукова 10:12
Слушатели детского технопарка "Альтаир" стали рекордсменами онлайн-соревнований 10:10
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса 10:02
Волонтеры Москвы приведут в порядок 14 памятников в честь героев ВОВ 10:02
Портал "Будущее России. Национальные проекты" выпустил проект о детях и учителях в блокаду 10:00
Гарик Сукачев снимет документальный фильм о Сахалине 09:57
Въезд в туристические регионы Сибири останется ограниченным 09:57
Механик-любитель из Ленобласти сделал танк Т-34 из картона 09:56
Останкинская телебашня присоединится к акции "Бессмертный полк" 09:50
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом 09:44
Москвичи с иммунитетом к COVID-19 могут стать социальными волонтерами 09:41
Забайкальские третьеклассники создали мультфильм о тружениках тыла 09:40
В Якутске еще 34 студента сдали положительные тесты на COVID-19 09:37
В Иркутской области спасатели сняли с льдины четверых детей 09:24
На Вятке при разборе завалов сгоревших домов нашли тело человека 09:22
При обрушении на заводе под Волгоградом погиб рабочий 09:20
"Шпионы" засняли тренировку кроссовера Genesis GV70 в "Зеленом аду" 09:19
В Перми завели дело на мать, выкинувшую младенца 09:16
Фергюсон обвинил Нурмагомедова в трусости 09:13
Нуждающиеся семьи в Киргизии получат продукты благодаря помощи России 09:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 09:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Гарик Сукачев снимет документальный фильм о Сахалине

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Фото: Сергей Красноухов/ТАСС

Очередными гостями YouTube-трансляции "Одни дома" телеканала "Кино ТВ" стали музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев и актриса Ирина Пегова. Гости поделились творческими планами и обсудили проекты, которые не остановились на время карантина. В частности, Сукачев сообщил, что начал подготовку нового документального фильма о Сахалине.

Фото: CGTN
Документальный фильм: "Стражи Уханя. 24 часа в Ухане"

"Я хочу снимать следующий документальный фильм. На Сахалине. И как раз мы занимаемся подготовкой: это и бумажная всякая волокита, обмен письмами с Русским географическим обществом, с Сахалином, прежде всего. Уже какие-то материалы отсматриваю", - сказал Сукачев.

"Буквально сейчас заказали большую книгу о Сахалине, которая была написана в начале 20 века, по почте. Она уже пришла, просто нужно будет доехать до почты, когда пройдут все праздники. Есть чем заниматься. Надеюсь, в июне отменят этот режим самоизоляции. Я как раз хотел во второй половине июня улететь туда на две недели на выбор натуры", - добавил он.

Музыкант признался, что очень любит Сахалин и сделал фильм о Чуйском тракте, который называется "То, что во вне".

Документалисты снимут фильм о блокаде в режиме онлайн

"Я проехал весь Чуйский тракт до монгольской границы на мотоцикле. И здесь я также хочу проехать весь остров Сахалин. Это колоссальное историческое место. Помимо того, что оно необыкновенной красоты, это место огромной истории - и не только России, но и Японии, и древнейших народов, айнов, прежде всего, которые там жили. Поэтому, когда мы там были прошлой зимой, я в очередной раз пришел в восторг и сказал, что следующий документальный фильм я хочу делать только здесь", - отметил Сукачев.

Культура Кино и ТВ Документальное кино Культура Музыка Рок Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
Инфекционист Минздрава дала прогноз развития коронавируса в России
В Минобороны сообщили сроки принятия "Циркона" на вооружение
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
В Подмосковье режим самоизоляции продлили до 31 мая
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Какие экспозиции можно посетить, не выходя из дома