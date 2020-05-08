Гарик Сукачев снимет документальный фильм о Сахалине

Очередными гостями YouTube-трансляции "Одни дома" телеканала "Кино ТВ" стали музыкант, актер и режиссер Гарик Сукачев и актриса Ирина Пегова. Гости поделились творческими планами и обсудили проекты, которые не остановились на время карантина. В частности, Сукачев сообщил, что начал подготовку нового документального фильма о Сахалине.

"Я хочу снимать следующий документальный фильм. На Сахалине. И как раз мы занимаемся подготовкой: это и бумажная всякая волокита, обмен письмами с Русским географическим обществом, с Сахалином, прежде всего. Уже какие-то материалы отсматриваю", - сказал Сукачев.

"Буквально сейчас заказали большую книгу о Сахалине, которая была написана в начале 20 века, по почте. Она уже пришла, просто нужно будет доехать до почты, когда пройдут все праздники. Есть чем заниматься. Надеюсь, в июне отменят этот режим самоизоляции. Я как раз хотел во второй половине июня улететь туда на две недели на выбор натуры", - добавил он.

Музыкант признался, что очень любит Сахалин и сделал фильм о Чуйском тракте, который называется "То, что во вне".

"Я проехал весь Чуйский тракт до монгольской границы на мотоцикле. И здесь я также хочу проехать весь остров Сахалин. Это колоссальное историческое место. Помимо того, что оно необыкновенной красоты, это место огромной истории - и не только России, но и Японии, и древнейших народов, айнов, прежде всего, которые там жили. Поэтому, когда мы там были прошлой зимой, я в очередной раз пришел в восторг и сказал, что следующий документальный фильм я хочу делать только здесь", - отметил Сукачев.