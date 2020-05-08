Юрий Трутнев: Вахта должна стать безболезненной

Дальневосточный вице-премьер РФ, полпред президента России Юрий Трутнев провел оперативное совещание с главами регионов ДФО по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей при работе вахтовом методом.

"Вахтовиков" в регионе насчитывается около 150 тысяч. Они работают в Якутии (350 предприятий и 62 тысяч работающих), Бурятии (30 предприятий и 2,5 тысячи работающих), Забайкалье (18 предприятий и 10 тысяч работающих), Камчатском крае (78 предприятий и 11 тысяч работающих) и т.д., - напомнил участникам совещания полпред президента страны. Люди собраны практически со всей России. Например, в Якутии на стройках задействованы работники из 80 регионов, - отметил Юрий Трутнев. И требуется принять все необходимые меры, "чтобы места работы, стройки не стали источниками заражения коронавирусом, чтобы не приходилось потом решать проблему в рамках всей Российской Федерации".

Но в регионах уже столкнулись с проблемой массового заражения. Как доложил врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов, на строительстве многофункционального инфекционного госпиталя Минобороны России, было выявлено 258 инфицированных - более двух третей из всех 353 случаев выявленных в крае заболеваний коронавирусом. Не лучше положение в Якутии: карантинный режим введен на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, где расположено 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома" и работает более 10 тысяч человек. Есть и другие негативные примеры.

По итогам совещания Юрий Трутнев дал ряд поручений федеральным министерствам и ведомствам. В частности, "МЧС России должно уметь разворачивать госпитали с учетом текущей ситуации, когда возникают случаи заражения людей, привлеченных в работе вахтовым методом", - подчеркнул полпред. Минздраву России совместно с Роспотребнадзором поручено определить критерии обеспечения вахтовых поселков необходимыми средствами защиты, медицинским оборудованием и персоналом.

"Работодатель должен знать о том, какие мощности необходимо развернуть не тогда, когда вспыхнула инфекция, а заранее, в соответствии с разработанными нормативами. Собственники предприятий должны понимать, что от них требуется по организации работы людей в вахтовом режиме", - потребовал Юрий Трутнев. Также Минздраву России поручено проработать вопрос о строительстве госпиталя на 500 койко-мест из быстровозводимых конструкций в г. Свободный Амурской области…