На Камчатке фасад дома украсили 15-метровой Георгиевской лентой

В Петропавловске-Камчатском фасад одного из жилых домов украсили 15-метровой Георгиевской лентой в память о героях Великой Отечественной войны.

Лента оранжево-черного цвета размером 15 на 1,5 метра размещена на доме по Космическому проезду, который хорошо видно из разных районов города.

Небольшие Георгиевские ленты, как символ гордости за подвиги предков во время войны, получили уже более 30 тысяч жителей Камчатки, сообщает пресс-служба одной из политических партий региона.

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