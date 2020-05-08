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08.05.2020 08:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Камчатке фасад дома украсили 15-метровой Георгиевской лентой

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба Камчатского регионального исполкома партии "Единая Россия" Фото: Пресс-служба Камчатского регионального исполкома партии "Единая Россия"
Фото: Пресс-служба Камчатского регионального исполкома партии "Единая Россия"

В Петропавловске-Камчатском фасад одного из жилых домов украсили 15-метровой Георгиевской лентой в память о героях Великой Отечественной войны.

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Лента оранжево-черного цвета размером 15 на 1,5 метра размещена на доме по Космическому проезду, который хорошо видно из разных районов города.

Небольшие Георгиевские ленты, как символ гордости за подвиги предков во время войны, получили уже более 30 тысяч жителей Камчатки, сообщает пресс-служба одной из политических партий региона.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский 75-летие Победы

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