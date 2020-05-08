Первое в России уголовное дело о фейке о коронавирусе направлено в суд

Следственный комитет объявил об окончании следствия по первому в стране уголовному делу про распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Это произошло в Приморском крае.

Фигурантом оказался житель города Уссурийска. Теперь он обвиняемый в преступлении по части 4 статьи 128.1 Уголовного кодекса РФ - "клевета о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих".

Как рассказали корреспонденту РГ, по версии следствия, 13 марта 2020 года местный житель, работающий на заводе в Уссурийске, разместил в интернете видео с недостоверной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией на одном из предприятий города. Это было ложью.

Следствие уверяет, что собрало достаточно доказательств для суда. Местная прокуратура с этим согласна и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже отправлено в суд.