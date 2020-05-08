Школьники Забайкалья рассказали на радио о родных-фронтовиках

Новости

СМИ: В плей-офф НХЛ в этом сезоне могут сыграть 24 клуба 11:54
Исполнитель роли Голлума прочитает всего "Хоббита" 11:53
ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником 11:52
В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца 11:50
Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии 11:49
Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне 11:46
33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом 11:44
Путин назвал любовь к Родине основой жизни 11:44
Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом 11:42
Главврач медцентра в Коммунарке рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 11:36
К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию" 11:35
Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн 11:35
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей 11:33
Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России 11:30
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет 11:21
В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице 11:20
В Воронеже придумали антидот для пчел 11:20
В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции 11:13
Французский академик назвала отличия русских от европейцев 11:06
К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник 11:05
Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест 11:00
На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500 10:58
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 10:51
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки 10:50
В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 11:29
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Школьники Забайкалья рассказали на радио о родных-фронтовиках

Текст: Дина Непомнящая
Уникальный проект "Шаги Великой Победы" запустили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне на радиостанции Забайкальского края. В его рамках десять местных школьников рассказали истории своих родных-фронтовиков.

- Проект зародился два года назад, но находились разные причины, которые его тормозили. Собравшись в середине марта на очередную планерку мы устроили мозговой штурм. Я озвучил команде идею, все сошлись на том, что проект должен жить. На столе стоял календарь. Первая значимая дата - 9 мая, 75-летие Великой Победы. И мы поняли, что это удачный момент, - рассказал корреспонденту "РГ" автор идеи, директор "Популярного радио" Евгений Румов.

Фото: iStock
Известные телеведущие и спортсмены прочитают стихи о войне

Сотрудники радиостанции сразу решили, что хотят, чтобы в эфире были именно маленькие дети, не студенты, не старшеклассники, а совсем юные ребята, которые рассказывая истории о своих дедах и прадедах, смогут прочувствовать всю ценность Победы.

- Огромное спасибо хочется сказать региональному отделению Общероссийского Народного фронта в Забайкальском крае и читинской детской общественной организации "Родничок" за то, что они нас поддержали. Не меньше благодарности и нашим друзьям - участникам всероссийского проекта "Поколение уверенного будущего". Они запустили акцию "Наша Победа 75", где люди рассказывают свои истории о войне. Это сошлось с нашей идеей, - отметил Евгений Румов.

Найти желающих рассказать истории не составило труда, ведь, как замечает руководитель проекта, героев войны было много. Почти в каждой семье есть родные, которые защищали рубежи Родины на фронте или поддерживали военных в тылу. Он и сам внук и правнук фронтовиков.

- По рассказам родителей я хорошо знаком с историей деда Михаила Михайловича Васильева, который прошел войну в роте связи до Кракова. Там был ранен и встретил Победу в госпитале. Для меня проект - это знак уважения и гордости, что я его внук. В каждой семье своя история о тех ужасных событиях, когда началась война. И радость Победы в каждой семье своя.

Были отобраны самые интересные истории героев-забайкальцев. Их потомки сами подготовили свои выступления. Вместе с родителями школьники написали сочинения, после рассказы записали в студии.

Первый выпуск проекта "Шаги Великой Победы" вышел 1 мая. Теперь истории постепенно запускают в эфир и повторяют в течение дня. А в День Победы радиослушатели услышат их все.

- В этот день весь наш эфир с семи утра до двенадцати вечера будет посвящен военной тематике. Мы будем включать военные песни, записи радиопередач военных лет. И, конечно, поддержим всероссийскую акцию исполнения песни "День Победы", в семь вечера предложим нашим слушателям вместе ее исполнить.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Россиян пригласили всей страной исполнить песню "День Победы"

"Шаги Великой Победы" не единственная юбилейная передача, которая появилась на "Популярном радио". Еще один знаменательный проект - "Фронтовые письма". Он родился, когда друг дал Евгению Румову прочесть книгу "Говорят погибшие герои".

- Там напечатаны письма людей, защищавших нашу Родину. Писали в плену, зная, что остался час перед расстрелом, обращаясь к тем, кто останется жить. Я понял, что эти письма тоже должны прозвучать в эфире. Выбрали несколько из них, позвали актеров Драматического и Кукольного театров, чтобы они их озвучили. Артисты рассказали, что и у них есть деды-фронтовики, и мы предложили рассказать на радио про них. Потом попросили друга нашей радиостанции Дмитрия Ревякина из группы "Калинов Мост" прочитать письмо с фронта его деда, он нам не отказал, - вспоминает директор станции.

Так родился целый цикл передач о войне. Чтобы послушать их могли не только жители Забайкалья, а заодно, чтобы сохранить эти уникальные истории, после Дня Победы все выпуски планируют опубликовать на сайте радиостанции popradio.ru.

- Победа в Великой Отечественной войне - это наша история, мы не можем ее забыть. Мы должны помнить, какой великий подвиг совершили наши предки! - подчеркивает Евгений Румов.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Общество Семья и дети Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита 75-летие Победы

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах