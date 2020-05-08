Старатель из Магадана за месяц выиграл миллион рублей в лотерею

Житель Магаданской области выиграл в лотерею 733 333 рубля, сообщает пресс-служба компании Столото. Ранее в той же телелотерее он получил 333 333 рублей. В общей сложности совокупный выигрыш составил более миллиона.

Победитель работает проходчиком в золотодобывающей шахте. Часть выигрыша счастливчик потратит на подарки близким.

"В воскресенье я оставил билет отцу и ушел по делам. Он смотрел розыгрыш по телевизору и сверял числа. После тиража позвонил и сообщил, что я выиграл. Даже не верилось, что повезет дважды, да еще и за такое короткое время", - рассказал мужчина.