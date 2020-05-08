Учреждения культуры Якутии создали "Танк Победы" из фотографий

Фото: Пресс-служба министерства культуры и духовного развития РС(Я)

Работники учреждений культуры Якутии создали "Танк Победы" из фотографий своих родных, ветеранов войны, а также артистов военных лет, собравших средства на постройку легендарного Т-34.

Акция является данью памяти поступку якутских артистов, которые в годы войны собрали 158 тысяч 300 рублей, много раз сыграв спектакль "Дьулуруйар Ньургун Боотур" по мотивам героического народного эпоса. Все средства артисты передали в Госбанк СССР для создания танка Т-34, который затем носил имя "Дьулуруйар Ньургун Боотур" ("Нюргун Боотур Стремительный").

Проект "Танк Победы" был придуман в 2019-м. В этом году про идею вспомнили, и на призыв откликнулись работники всех учреждений культуры.

"Отправили фотографии своих дедушек и бабушек, ветеранов Великой Отечественной войны и тыла. Также на коллаже запечатлены артисты и работники театра того времени", - цитирует пресс-служба министерства культуры и духовного развития республики одного из авторов проекта, заместителя директора Театра Олонхо Марию Турантаеву.

В коллаже использованы сотни фотографий ветеранов и якутских артистов.

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