В Магадане запустили видеопроект "Военные пути земляков-ветеранов"

Проект "Военные пути земляков-ветеранов" запустили в рамках акции "Они прошли дорогами войны" в Магаданском областном совете ветеранов войны и труда. Члены организации подготовили цикл видеороликов, в которых читают стихи члена совета Зинаиды Сивоволовой о фронтовиках.

Поэтесса изучила биографию своих друзей из ветеранской организации. В рифмованных строчках прослеживается непростой боевой путь участников Великой Отечественной войны, многие из которых уходили на фронт совсем юными.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, инициатором проекта стала руководитель ветеранской организации Вера Маймистова.

"Сегодня получаем много благодарных отзывов об этом проекте и даже не представляли, насколько он получится удачным. Мы достигли главной цели - осветить насыщенную военную биографию ветеранов, чтобы как можно больше людей, особенно молодое поколение, знали и гордились нашими героями", - отметила Вера Маймистова.

Над видеороликами работали целой командой. Стихи Зинаиды Сивоволовой зачитывала Любовь Панченко, монтажом и музыкальным оформлением занялись Валентина Красикова и Юрий Панченко. Все члены совета работали дистанционно, соблюдая, положенную для людей старшего поколения самоизоляцию.

Стихотворения посвятили Александре Сафроновой, Александру Смицкому, Басе Митрофановой, Ольге Ходыревой, Андрею Погажельскому, Тамаре Романовой, Анатолию Рябинину, Таисии Молчановой, Степану Золотаревичу. В первую очередь видеозаписи направили членам их семей. Потом, поэтапно стали размещать в группах "Наш совет", "Песни юности" и "СПР-старшее поколение" в WhatsApp.

"Военные пути земляков-ветеранов" не единственная акция, которую подготовили к юбилею Победы в совете. Еще один уникальный проект - письма ветеранов молодому поколению. Все уже привыкли, что к памятным датам письма благодарности молодежь отправляет героям войны. В Магадане решили написать и ответные послания, в которых старшее поколении дает свои заветы. Было подготовлено около 20 таких писем, символично оформленных в виде военных треугольников. Их передали в музеи боевой славы региона, в том числе школьные.

Кстати

В Магаданской области реализуют 10 ключевых Всероссийских проектов, посвященных 75-летию Великой Победы.

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