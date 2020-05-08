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08.05.2020 07:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Магадане запустили видеопроект "Военные пути земляков-ветеранов"

Текст: Дина Непомнящая

Проект "Военные пути земляков-ветеранов" запустили в рамках акции "Они прошли дорогами войны" в Магаданском областном совете ветеранов войны и труда. Члены организации подготовили цикл видеороликов, в которых читают стихи члена совета Зинаиды Сивоволовой о фронтовиках.

Поэтесса изучила биографию своих друзей из ветеранской организации. В рифмованных строчках прослеживается непростой боевой путь участников Великой Отечественной войны, многие из которых уходили на фронт совсем юными.

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Как сообщили в пресс-службе правительства региона, инициатором проекта стала руководитель ветеранской организации Вера Маймистова.

"Сегодня получаем много благодарных отзывов об этом проекте и даже не представляли, насколько он получится удачным. Мы достигли главной цели - осветить насыщенную военную биографию ветеранов, чтобы как можно больше людей, особенно молодое поколение, знали и гордились нашими героями", - отметила Вера Маймистова.

Над видеороликами работали целой командой. Стихи Зинаиды Сивоволовой зачитывала Любовь Панченко, монтажом и музыкальным оформлением занялись Валентина Красикова и Юрий Панченко. Все члены совета работали дистанционно, соблюдая, положенную для людей старшего поколения самоизоляцию.

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Стихотворения посвятили Александре Сафроновой, Александру Смицкому, Басе Митрофановой, Ольге Ходыревой, Андрею Погажельскому, Тамаре Романовой, Анатолию Рябинину, Таисии Молчановой, Степану Золотаревичу. В первую очередь видеозаписи направили членам их семей. Потом, поэтапно стали размещать в группах "Наш совет", "Песни юности" и "СПР-старшее поколение" в WhatsApp.

"Военные пути земляков-ветеранов" не единственная акция, которую подготовили к юбилею Победы в совете. Еще один уникальный проект - письма ветеранов молодому поколению. Все уже привыкли, что к памятным датам письма благодарности молодежь отправляет героям войны. В Магадане решили написать и ответные послания, в которых старшее поколении дает свои заветы. Было подготовлено около 20 таких писем, символично оформленных в виде военных треугольников. Их передали в музеи боевой славы региона, в том числе школьные.

Кстати

В Магаданской области реализуют 10 ключевых Всероссийских проектов, посвященных 75-летию Великой Победы.

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