В Приморье артисты записали домашний концерт для телеэфира на 9 мая

Артисты Приморского края самостоятельно записали песни и стихи дома на видеокамеру. Праздничные концертные номера будут показаны в местном телеэфире 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В домашнем концерте для ветеранов войны приняли участие студенты и преподаватели колледжа культуры, колледжа искусств, артисты Приморского академического драматического театра имени Горького, Приморского краевого драматического театра молодежи, театра кукол, Приморской сцены Мариинского театра, краевой филармонии, солисты заслуженных творческих коллективов края, а также представители молодежных музыкальных групп региона.

Они исполнили "Катюшу", "Смуглянку", "Три танкиста", "Журавли", "Первым делом самолеты", "Синий платочек, "Тучи в голубом", "На безымянной высоте", "Эхо любви", "Вечер на рейде" и другие песни.

- В 2020 году 9 мая проходит в особенном формате. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией мы впервые не можем собраться вместе, однако это не повод забыть о празднике. Мы готовим особое поздравление для приморцев - виртуальный концерт "Сидим дома - поем песни Победы, поем для ветеранов", - говорит заместитель председателя правительства края Елена Бронникова.

Заявлено более сотни творческих номеров, в том числе 81 вокальный, 10 групповых, четыре инструментальных, 17 поэтических.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.