В Забайкалье к Дню Победы появятся мемориальные доски землякам-героям

В 16 населенных пунктах Забайкальского края, где родились Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы, сегодня открываются памятные доски в их честь. Так забайкальцы решили почтить память земляков-героев Великой отечественной войны.

Мемориальные доски установили в Чите, а также в Александрово-Заводском, Балейском, Газимуро-Заводском, Красночикойском, Могойтуйском, Могочинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Приаргунском, Сретенском, Чернышевском, Читинском и Шелопугинском районах.

"Решение было принято еще в прошлом году по договоренности министерства культуры Забайкальского края и Всероссийского военно-исторического общества", - сообщил директор Забайкальского краевого краеведческого музея, заместитель председателя регионального отделения общества Виктор Колосов.

Военно-историческое общество устанавливает памятные доски фронтовикам с 2015 года. За это время по всей России появилось 2900 мемориалов. В Забайкалье акция "добралась" впервые.

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