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08.05.2020 09:40
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

Забайкальские третьеклассники создали мультфильм о тружениках тыла

Текст: Дина Непомнящая

Мультфильм "Агинский колхозник" о жителях поселка Агинское, которые во время Великой Отечественной войны трудились в тылу, сняли сотрудники местного музея природы совместно с третьеклассниками Агинской средней школы № 2.

Фото: Пресс-служба министерства культуры и духовного развития РС(Я)
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Короткометражная картина начинается сценой у памятника "Агинский колхозник", который 12 сентября 1987 года установили на улице, носящей имя Героя Советского Союза Базара Ринчино. Бабушка с двумя внуками подходят к танку, установленному на постаменте. Дети интересуются, настоящий ли он, и спрашивают, где он воевал. В ответ они слышат рассказ не только о танке, но и о героях войны и тех, кто остался в тылу.

Чтобы создать этот фильм, сотрудники музея провели большую исследовательскую работу. Изучали историю танка, превращенного в памятник, отправляли запросы. В музее-заповеднике "Прохоровское поле" им сообщили, что машина либо была в колонне Т-34 принимавшей участие Курской битве, либо воевала в составе другой танковой колонны "Комсомолец Забайкалья". Для ее создания жители Агинского округа во время войны собрали больше миллиона рублей. Каждый танк имел свое имя: "Металлург Забайкалья", "Черновский шахтер", "Зиловский железнодорожник", "Читинский комсомолец", "Агинский комсомолец", "Молодой горняк", "Оловяннинский комсомолец". Этот момент авторы картины отразили в сюжете.

"Над созданием мультфильма творческая группа работала в течение года. Благодаря выигранным средствам гранта Гражданского форума Забайкальского края мы приобрели ноутбук, специальную программу. Ребята мастерили танки, фигурки солдат из пластилина", - рассказала директор музея Ирина Летяева.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

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