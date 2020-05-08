Жителям Камчатки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19

В Камчатском крае жителям, отказавшимся от перелетов из-за коронавируса, компенсируют штрафы за возврат авиабилетов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Заявления на получение материальной помощи начнут принимать с 12 мая. Обратиться можно в течение шести месяцев с момента возврата билетов.

"В полном размере компенсировать расходы по уплате штрафных санкций авиакомпаниям смогут пассажиры, сдавшие билеты с 12 марта по 11 мая. Главное условие - предоставить полный пакет документов, подтверждающих понесенные расходы", - говорится в сообщении.

Воспользоваться услугой можно будет только один раз. Для получения выплаты нужно обратиться в комплексный центр обслуживания населения по месту жительства заявителя или направить заявление по почте в адрес министерства труда и социального развития края.