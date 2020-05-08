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08.05.2020 16:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Центр Нижнего Новгорода оказался затоплен после сильного ливня

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Ливневка Нижнего Новгорода традиционно не справилась с последствиями стихии. В соцсетях нижегородцы публикуют многочисленные фото того, как город "поплыл".

От дождя сильно пострадал центр города - Алексеевская и Ковалихинская улицы. На Окском съезде по пути к Молитовскому мосту оказался размыт грунт.

Фото: Роман Владимиров/РИА Новости
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Губернатор Глеб Никитин поручил принять все меры для ликвидации последствий ливня. Поручения даны заместителям губернатора Андрею Гнеушеву и Андрею Харину, а также только ставшему исполняющим обязанности главы города Юрию Шалабаеву.

- Для Юрия Шалабаева это станет первым важнейшим экзаменом на новом посту. Проблема с подтоплениями центральной части города имеет очень давнюю историю, но это не значит, что не нужно заниматься ее решением. В ближайшие дни требуется также осуществлять круглосуточный контроль за тем, что происходит на Окском съезде. Необходимо тщательно проанализировать причины вымывания грунта и принять меры для предотвращения дальнейшего развития ситуации. Ливневой канализацией в городе нужно заниматься системно и круглогодично, - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", такая погода в Нижнем Новгороде сохранится, по всей вероятности, вечером, ночью и днем 9 мая. В МЧС по региону рекомендовали жителям не выезжать без особой необходимости на личном транспорте.

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