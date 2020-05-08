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08.05.2020 11:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн

Текст: Мария Волкова

Семеновский районный суд обязал Минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка-инвалида необходимым лекарством стоимостью 47 миллионов рублей в год. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

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Девочке из Семеновского района была диагностирована спинальная мышечная атрофия. Это одно из самых опасных наследственных заболеваний: без лечения пациент постепенно теряет способность двигаться. Консилиум врачей ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России разрешил к применению у ребенка зарегистрированный в России препарат "Спинраза" для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям, говорится в сообщении. Протокол врачебной комиссии Семеновской ЦРБ подтвердил, что ребенок нуждается в этом лекарстве.

Несмотря на это рецепт на препарат выдан не был, а мер к обеспечению ребенка лекарством ответственные лица не приняли. Родные девочки обратились в Минздрав региона, где, как говорится в материалах суда, "было разъяснено право обратиться с заявлением и необходимыми документами, в Министерство социальной политики Нижегородской области для рассмотрения возможности оказания материальной помощи". В Семеновской ЦРБ родственникам ответили, что препарат не является рецептурным и подходящим для амбулаторного лечения, а показан для использования в стационарных условиях. Также в больнице пояснили, что специализированного отделения и медперсонала соответствующей категории у них нет.

Стоимость одной дозы "Спинразы" составляет 7,9 миллиона рублей. В первый год девочке потребуется 6 доз на сумму свыше 47 миллионов рублей. Далее лекарства нужно будет меньшее количество, но принимать его придется в течение всей жизни. Семеновский районный суд в полном объеме удовлетворил требования городского прокурора Семенова в интересах ребенка-инвалида. Решение суда в законную силу пока не вступило.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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