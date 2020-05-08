В Чебоксарах рассказали о праздновании Дня Победы при самоизоляции

Новости

Заочно арестованы новые обвиняемые по делу об убийстве бизнесмена Минеева 16:33
Путин обсудил на Совбезе борьбу с коронавирусом и иностранные контакты 16:26
Глава Минстроя выписан из больницы 16:26
В Воронеже устроили парад в честь ветерана-танкиста 16:26
Показатель смертности от коронавирусной инфекции в РФ составляет 0,9% 16:20
СМИ: В Москве поймали подозреваемых в грабеже булок для бургеров 16:17
Предложение ФИФА о пяти заменах в одном матче было одобрено 16:13
В США зафиксирована рекордная безработица со времен Великой депрессии 16:13
Райан Мерфи работает над третьим сезоном "Королев крика" 16:13
Россияне подали 1,4 миллиона заявок на "кредитные каникулы" 16:02
Космонавты на День Победы получат три выходных 16:01
Возрожденный грузовик "Муравей" поступил в продажу 16:00
Тяжелых случаев течения COVID-19 у детей в РФ не зафиксировано 15:59
Рэпер Ty умер от коронавируса в 47 лет 15:56
Роспотребнадзор: Коронавирус может сохраняться в теле умершего 15:54
"Единая Россия" предложила распространить на адвокатуру меры поддержки 15:49
Роспотребназор: Коронавирус теряет свою эффективность при +30 градусах 15:49
Зачем США закупали российские сверхзвуковые ракеты 15:49
Набиуллина оценила уровень спада российской экономики 15:48
Путин и Конте обсудили взаимодействие в борьбе с пандемией 15:46
ГУФСИН и шоумен Андрей Рожков записали песню к 75-летию Победы 15:31
Известна дата премьеры самой мощной Hyundai Sonata 15:30
Братья Руссо: Ремейк "Геркулеса" будет, как кинокомиксы Marvel 15:28
В Нальчике вышел сборник стихов фронтовика Кайсына Кулиева 15:24
Трое мужчин и женщина скончались в Петербурге от коронавируса 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Дневник участника штурма Рейхстага младшего лейтенанта Юрия Яковлева
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Рассекречены архивы о разгроме крупной группировки Вермахта в Праге
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 15:01
Проект: В регионах

В Чебоксарах рассказали о праздновании Дня Победы при самоизоляции

Текст: Сергей Кирсанов
Жители столицы Чувашии смогут принять участие в праздновании 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в дистанционном режиме. План мероприятий был озвучен на планерке, которую провел глава администрации города Алексей Ладыков.
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар

В 19:00 во время Всероссийской минуты молчания горожане смогут выйти на балконы своих домов с портретами участников ВОВ. После желающие примут участие в акции "Поем двором" и одновременно со всей страной споют военные песни, включая легендарные "День Победы" и "Катюша".

В 22:00 стартует мероприятие "Фонарики Победы" - любой горожанин может поставить на окно зажженную свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной.

Фото: Пресс-служба главы администрации Чебоксар
Жители Чебоксар выбрали композиции для музыкального фонтана

Напомним, массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы в ВОВ по всей России перенесены на более поздний срок в связи с пандемией нового коронавируса. Однако, многие приуроченные к юбилею патриотические акции состоятся 9 мая в новом формате.

Ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в Instagram призвал жителей города внимательнее относиться к требованиям безопасности и соблюдать меры, принятые в режиме повышенной готовности.

- Друзья! От нас самих зависит, насколько быстро мы победим COVID-2019. При хорошей погоде, конечно, хочется гулять, но нужно беречь себя и близких - не выходите из дома без особой необходимости, не собирайтесь компаниями. Коронавирус заразен! Сейчас усиливаем контроль мобильных групп, делаем это ради общей безопасности, - отметил Ладыков.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чебоксары Чебоксары на Волге

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин и Джонсон заявили о готовности к диалогу
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Кабмин одобрил поправки в федеральный закон "О полиции"
В России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса