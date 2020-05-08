В Чебоксарах рассказали о праздновании Дня Победы при самоизоляции

Жители столицы Чувашии смогут принять участие в праздновании 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в дистанционном режиме. План мероприятий был озвучен на планерке, которую провел глава администрации города Алексей Ладыков.

В 19:00 во время Всероссийской минуты молчания горожане смогут выйти на балконы своих домов с портретами участников ВОВ. После желающие примут участие в акции "Поем двором" и одновременно со всей страной споют военные песни, включая легендарные "День Победы" и "Катюша".

В 22:00 стартует мероприятие "Фонарики Победы" - любой горожанин может поставить на окно зажженную свечу в память о погибших в годы Великой Отечественной.

Напомним, массовые мероприятия по случаю 75-летия Победы в ВОВ по всей России перенесены на более поздний срок в связи с пандемией нового коронавируса. Однако, многие приуроченные к юбилею патриотические акции состоятся 9 мая в новом формате.

Ранее глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков на своей странице в Instagram призвал жителей города внимательнее относиться к требованиям безопасности и соблюдать меры, принятые в режиме повышенной готовности.

- Друзья! От нас самих зависит, насколько быстро мы победим COVID-2019. При хорошей погоде, конечно, хочется гулять, но нужно беречь себя и близких - не выходите из дома без особой необходимости, не собирайтесь компаниями. Коронавирус заразен! Сейчас усиливаем контроль мобильных групп, делаем это ради общей безопасности, - отметил Ладыков.