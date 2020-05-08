В Чебоксарах завершают весеннюю уборку города

Традиционная весенняя уборка в столице Чувашии в этом году в связи с эпидемиологической ситуацией проходит без субботников, в которых обычно участвовали тысячи жителей.

Городские территории приводятся в порядок силами работников жилищно-коммунальных служб. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков призвал организации ускориться по всем направлениям.

- Ежегодно к майским праздникам мы убираем все территории. Необходим ряд системных решений. К примеру, ужесточить требования к ограждениям строительных площадок - ржавые и неприглядные заборы недопустимы. Обращаю внимание на расклейку объявлений: нужно обеспечить места с высокой проходимостью дополнительными досками, а не обезображивать входы в учреждения и торговые залы. Площадки для сбора ТБО - отдельная тема. Пора отмыть от грязи контейнеры, заменить старые наклейки и уродливые перегородки. Лично сам проверил все районы, замечаний много, нужно активизировать работу всем главам, - заявил сити-менеджер.

Как сообщил начальник управления ЖКХ Владимир Филиппов, в настоящее время подрядные организации завершают очистку газонов и вырубку сухостойных зеленых насаждений. В скверах и парках устанавливают скамейки и урны, ведется очистка памятников. Проезжие части, тротуары и переходы также приводятся в порядок и подвергаются дезинфекции.

По словам Филлипова, особое внимание в год 75-летия Победы в ВОВ уделяется благоустройству аллей почетных и воинских захоронений, мест погребения участников войны. В рамках Всероссийской акции "Сады памяти" запланированы массовые посадки деревьев. Около 220 саженцев лип будут выращены в память о героях, павших в сражениях.