В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон

Завтра, 9 Мая, в Пермском крае пройдет праздничный телемарафон, посвященный Дню Победы. Об этом сообщили в администрации губернатора.

Телемарафон начнется в десять часов утра и продлится весь день.

- В него войдут и прямые включения с поздравлениями, и интервью с ветеранами, и трансляции парадов прошлых лет, - рассказал министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. - Кроме того, в программе будут премьерные показы телефильмов, снятых для этого праздника.

Также во время марафона его ведущие расскажут, как принять участие в акции #Бессмертныйполкдома. Кроме того, будут показаны небольшие сюжеты про участников войны. Зрители тоже смогут принять участие в телемарафоне - во время его проведения можно будет отправить на телевидение фотоснимки своих родных - ветеранов войны и труда.