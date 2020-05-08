В Оренбуржье сварщик хранил в сарае более сотни гранат

Более 100 гранат, два автомата, револьвер, обрез и 1700 патронов - такой подпольный арсенал обнаружили сотрудники правоохранительных органов в сарае 43-летнего жителя города Бузулука.

Как сообщило МВД России, мужчина задержан. Ему инкриминируется незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

На след подозреваемого - сварщика одного из городских предприятий - вышли сотрудники уголовного розыска.

- Полицейские провели обыск в его домовладении. В надворной постройке правоохранители обнаружили более 100 гранат "Ф-1", взрыватели, ручные дымовые гранаты, два автомата, револьвер, обрез ружья и более 1700 патронов разного калибра, - уточнила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. - Изъятые предметы направлены на экспертизу, по результатам которой автоматы, обрез ружья и револьвер признаны огнестрельным оружием и пригодны к стрельбе. Патроны, гранаты "Ф-1" и взрыватели к ним признаны боеприпасами.

В совместной операции по задержанию подозреваемого принимали участие представители Росгвардии и регионального УФСБ. Уголовное дело расследует следственный отдел Бузулукского межмуниципального отдела МВД России.