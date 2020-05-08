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08.05.2020 16:57
Рубрика: Общество
Проект: День Победы

В Пензе восстановили боевой танк Т-34

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензе в честь 75-летия Победы завели танк Т-34, который долгие годы стоял у краеведческого музея в качестве монумента.
Спустя годы Т-34 спустился с монумента, чтобы пройти по улицам Пензы Фото: Пресс-служба правительства Пенезнской области Спустя годы Т-34 спустился с монумента, чтобы пройти по улицам Пензы Фото: Пресс-служба правительства Пенезнской области
Спустя годы Т-34 спустился с монумента, чтобы пройти по улицам Пензы Фото: Пресс-служба правительства Пенезнской области

Чтобы оживить памятник, местным специалистам потребовался почти год. Запчасти собирали по всему городу, в проекте были задействованы около 20 пензенских предприятий.

- От танка, который был изготовлен в 1946 году, остались корпус и гусеницы, а также коленвал и карданный корпус. Все рычаги управления, стартер, двигатель и генератор были заменены полностью. Сложность состояла в том, что некоторые детали пришлось заново создавать без чертежей, - говорит участник проекта Александр Демкин.
В Пензе появились билборды с портретами ветеранов

Конструкторам и токарям удалось совершить маленькое чудо - боевая машина снова на ходу.

Ожидалось, что легендарная боевая машина Т-34 под знаменем Победы примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы. Но из-за эпидемиологической обстановки в Пензе отложили все праздничные мероприятия, а также военный парад и салют.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, восстановленный танк Т-34 пройдет по улицам города, как только будет снят режим самоизоляции, чтобы горожане могли лично оценить рев боевой машины.

С 1981 года танк стоял на постаменте у Пензенского краеведческого музея как напоминание о том, что пензенцы внесли особый вклад в приближение Победы. В годы Великой Отечественной войны жители региона передали в фонд обороны страны более 129 миллионов рублей. На эти деньги были построены танковая колонна "Пензенский комсомолец", а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера. Пенза претендует на звание "Город трудовой доблести".

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область 75 лет Великой Победы

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