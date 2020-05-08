В Перми завели дело на мать, выкинувшую младенца

В Перми сотрудники Уральского следственного управления на транспорте СК РФ возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее обвиняют в убийстве собственного ребенка в помещении железнодорожного вокзала станции Пермь-2.

Как пояснили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, 37-летняя женщина, находясь в подсобном помещении железнодорожного вокзала, родила ребенка, затем завернула его в полимерный пакет и выбросила в мусорный контейнер. Позднее тело ребенка было обнаружено около здания железнодорожного вокзала.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.