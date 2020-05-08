В Саратовской области наладили выпуск латексных перчаток

В Калининске Саратовской области налажен выпуск латексных перчаток, которые могут использоваться также в медицинских целях.

Первую опытно-промышленную партию изготавливают на Калининском заводе резиновых изделий (КРИЗ). Серийное производство планируют запустить уже во второй декаде текущего месяца. Предполагается, что на заводе смогут выпускать сначала от 5 до 7 тысяч пар перчаток в сутки, а в дальнейшем - до 100 - 120 тысячи пар в месяц. Других предприятий, которые занимались бы выпуском такой продукции, в регионе нет.

Как сообщили в областном министерстве промышленности и энергетики, предприятие направило необходимый пакет документов для получения регистрационного удостоверения на медицинское изделие. В дальнейшем это позволит продавать продукцию не только через торговые сети, но и через аптеки, использовать в медучреждениях.