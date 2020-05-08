Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне

В Самарской области к юбилею Победы участники Великой Отечественной войны прочли строки стихотворения Расула Гамзатова "Сыновья стали старше". Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии ЦВО записали и смонтировали трогательное видео.

В записи стихотворения принимали участие 13 фронтовиков, у чьих домов военные провели персональные мини-парады и концерты к 75-летию Победы.

Первую строку читает кавалер Ордена Красной Звезды разведчик Зиновий Маркович Хайкин. Следующую - дважды кавалер Ордена Красной Звезды Иван Федорович Посашков. Третью строку продекламировал стрелок Алексей Иванович Кузин, награжденный двумя медалями "За отвагу".

Затем стихотворение дочитывают фронтовики Ольга Степановна Мельникова, Леонид Антонович Грибовский, Зинаида Федоровна Шкуратова, Иван Васильевич Коппалов, Мария Трофимовна Алексеева, Бойкова Валентина Алексеевна, Николай Петрович Хохлунов, Александр Михайлович Киршин, Зоя Федоровна Гуркин. В последнем кадре строку читает кавалер Ордена Красной Звезды Сергей Сергеевич Алехин.

Все ветераны, несмотря на почтенный возраст, подтянуты, многие при наградах. Повторяющаяся строка стихотворения "Вы о нас, сыновья, забывать не должны" в их исполнении звучит, как призыв. Призыв - помнить историю и никогда не забывать о долге и чести.

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