Новости

СМИ: В плей-офф НХЛ в этом сезоне могут сыграть 24 клуба 11:54
Исполнитель роли Голлума прочитает всего "Хоббита" 11:53
ВЦИОМ: 93 процента россиян считают День Победы общим праздником 11:52
В Испании задержали планировавшего устроить теракт в Барселоне марокканца 11:50
Создан универсальный маркер для раннего выявления онкологии 11:49
Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне 11:46
33-летняя актриса Мария Ивакова заразилась коронавирусом 11:44
Путин назвал любовь к Родине основой жизни 11:44
Боб Дилан выпустит первый за восемь лет альбом 11:42
Главврач медцентра в Коммунарке рассказал о состоянии пациентов с COVID-19 11:36
К юбилею Победы "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет "Молодую гвардию" 11:35
Суд обязал нижегородский Минздрав выдать ребенку лекарство за 47 млн 11:35
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей 11:33
Инфекционисты оценили вероятность пика коронавируса в России 11:30
Более 80% новых случаев COVID-19 в Москве младше 65 лет 11:21
В Крыму разъяснили, когда нужно носить маску на улице 11:20
В Воронеже придумали антидот для пчел 11:20
В Коми 12-летний мальчик погиб от удара током на электроподстанции 11:13
Французский академик назвала отличия русских от европейцев 11:06
К Московскому инновационному кластеру присоединился двухтысячный участник 11:05
Jeep Wrangler дважды провалил простой краш-тест 11:00
На Среднем Урале количество выявленных случаев COVID-19 превысило 1500 10:58
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на возможную тяжесть болезни 10:51
В Москве от коронавируса вылечилось рекордное количество человек в сутки 10:50
В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Что будет, если не передать показания счетчиков воды и электроэнергии
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Минобороны рассекретило документы об известных актерах-фронтовиках
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
Главврач: Временный госпиталь на ВДНХ оснащен с учетом китайского опыта
08.05.2020 11:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: Самарские фронтовики прочли стихотворение Гамзатова о войне

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В Самарской области к юбилею Победы участники Великой Отечественной войны прочли строки стихотворения Расула Гамзатова "Сыновья стали старше". Военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии ЦВО записали и смонтировали трогательное видео.

В День Победы в Прикамье состоится праздничный телемарафон

В записи стихотворения принимали участие 13 фронтовиков, у чьих домов военные провели персональные мини-парады и концерты к 75-летию Победы.

Первую строку читает кавалер Ордена Красной Звезды разведчик Зиновий Маркович Хайкин. Следующую - дважды кавалер Ордена Красной Звезды Иван Федорович Посашков. Третью строку продекламировал стрелок Алексей Иванович Кузин, награжденный двумя медалями "За отвагу".

Затем стихотворение дочитывают фронтовики Ольга Степановна Мельникова, Леонид Антонович Грибовский, Зинаида Федоровна Шкуратова, Иван Васильевич Коппалов, Мария Трофимовна Алексеева, Бойкова Валентина Алексеевна, Николай Петрович Хохлунов, Александр Михайлович Киршин, Зоя Федоровна Гуркин. В последнем кадре строку читает кавалер Ордена Красной Звезды Сергей Сергеевич Алехин.

Все ветераны, несмотря на почтенный возраст, подтянуты, многие при наградах. Повторяющаяся строка стихотворения "Вы о нас, сыновья, забывать не должны" в их исполнении звучит, как призыв. Призыв - помнить историю и никогда не забывать о долге и чести.

Все материалы сюжета "75-летие Победы" читайте здесь.

Общество История Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область 75-летие Победы РГ-Видео

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин назвал любовь к Родине основой жизни
Минобороны заключит контракт на ежегодную поставку С-400 до 2024 года
Пушков назвал бессмысленными действия НАТО в Баренцевом море
В РФ 292 тысячи человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В РАН рассказали о правильной обработке купленных продуктов
"Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате
Родина
Родина
Как найти информацию о фронтовиках и их наградах на общедоступных сайтах