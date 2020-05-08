Жители Чебоксар выбрали композиции для музыкального фонтана

В столице Чувашии завершилось голосование по выбору музыкальных композиций для фонтана на Красной площади.

Жители Чебоксар могли сделать свой выбор в режиме онлайн на портале "Открытый город". По результатам голосования большинство попросили добавить гимн республики и чувашские национальные мелодии. В числе лидеров также оказалась песня Александра Серова "Я люблю тебя до слез".

Кроме того, горожане высказались за использование современной музыки танцевальных стилей. Многие жители предложили чередовать программы фонтана по жанру, что, по их мнению, может привлечь больше слушателей и зрителей разных интересов.

Как пояснили в администрации города, все пожелания будут учтены, и музыкальная палитра "сухого" фонтана будет включать разнообразные музыкальные композиции.

Напомним, ранее проведение публичных слушаний по городским вопросам в Чебоксарах было переведено в онлайн-формат. Жители могут высказывать свои предложения по благоустройству и строительству перспективных объектов на официальных интернет-ресурсах города и в официальных группах социальных сетей.