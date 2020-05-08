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08.05.2020 13:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский губернатор поблагодарил волонтеров-медиков за помощь

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В международном аэропорту Толмачево имени А. И. Покрышкина губернатор Новосибирской области Андрей Травников встретился с волонтерами-медиками. Это учащиеся медицинского колледжа, которые встречают прибывающих пассажиров, измеряют им температуру, консультируют по методам профилактики коронавируса.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

- Спасибо за ваш ответственный человеческий подход. Защищать людей, заботиться об их здоровье - это ваша будущая работа. Спасибо за такое отношение, за то, что даже в праздничные дни вы продолжаете выполнять свою задачу, - сказал Андрей Травников.

Глава региона отметил, что в Новосибирской области раньше, чем в других территориях, был организован полный термометрический контроль пассажиров и создан санитарный пост для консультирования граждан. Волонтеры вместе с санитарными врачами в аэропорту Толмачево стали встречать рейсы из тех российских регионов, где было выявлено большое количество заболеваний. В результате Новосибирская область по темпу развития пандемии примерно на месяц отстает от многих других субъектов Федерации, а все промышленные предприятия и строительные компании могут работать уже более месяца, приступил к работе малый бизнес.

Фото: Татьяна Кравченко
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По оценке губернатора, новосибирские предприятия, стройки и бизнес работают в полной мере благодаря усилиям многих людей, в том числе волонтеров-медиков, которые оказались на переднем крае борьбы с коронавирусом.

- Эта оперативная работа позволила нам уже на начальной стадии развития эпидемии выиграть время, - подчеркнул Андрей Травников.

Как рассказала директор Новосибирского медицинского колледжа Светлана Домахина, работая в аэропорту, студенты приобрели огромный опыт, который не могли бы получить в медучреждениях. При этом работа волонтером не идет в ущерб образованию - дистанционное обучение студентов продолжается.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в качестве дополнительной меры противоэпидемиологической защиты в аэропорту Толмачево дважды в сутки проводится обработка привокзальной площади и авиаперрона дезинфицирующим раствором. В здании аэровокзального комплекса работают передвижные рециркуляторы, предназначенные для обеззараживания воздуха ультрафиолетовым излучением.

Справка "РГ"

В новосибирском аэропорту работают 35 студентов и 37 преподавателей медколледжа. Работа круглосуточная. Волонтеры выходят в 12-часовую смену по три-четыре человека. Все они полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

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