По улицам Новосибирска провезли фронтовые штандарты ВОВ

Военнослужащие Центрального военного округа накануне 9 мая провели необычный автопробег по главным улицам Новосибирска. Двенадцать боевых машин "Тигр" провезли штандарты фронтов Великой Отечественной войны.

Автопробег организован в рамках акции "Эх, путь-дорожка фронтовая!". Сотрудники военной автоинспекции обеспечивали безопасность дорожного движения на протяжении всего пути. Колонна бронированных автомобилей вышла от штаба 41-й общевойсковой армии ЦВО и, проехав через центр города, окончила маршрут у Монумента Славы.

Все это время над крышами "Тигров" развевались штандарты ленинградского, карельского, белорусских, прибалтийских, украинских фронтов. Во главе автоколонны шла машина с точной копией Знамени Победы - штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водруженного над Рейхстагом 1 мая 1945 года.