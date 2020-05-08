После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.

Крупный пожар произошел на туристической базе Хардикова заимка, расположенной на границе Томской, Новосибирской и Кемеровской областей. По предварительным данным, базу подожгли неизвестные злоумышленники.

- При тушении пожара были обнаружены тела двоих мужчин, - сообщила "РГ" представитель СУ СК по Томской области Елена Лебедева. - На место происшествия выехала группа следователей и криминалистов.

- Сожгли все полностью. Все домики отдельно стоящие. Шли и поочередно все жгли, - рассказал на своей странице в социальной сети владелец заимки Юрий Хардиков. - Оба работника застрелены из ружья. Тела сброшены в воду.

Подробности произошедшего выясняют следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.